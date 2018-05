"Ons vertrouwen is niet geschonden" SCHOLEN LATEN TRAITEUR ESTHIO NIET VALLEN NA SALMONELLABESMETTING HANS VERBEKE

26 mei 2018

02u33 0 Ingelmunster Het was improviseren in heel wat scholen gisteren, na de preventieve sluiting van het traiteursbedrijf Esthio in Harelbeke. De meeste directies opteerden voor een boterhammenmaaltijd, anderen slaagden erin op de laatste knip een andere traiteur te vinden. "Tijdelijk", klinkt het, "want van zodra Esthio weer mag leveren, zijn wij opnieuw een enthousiaste klant."

In basisschool De Stap in Lauwe stonden er gisterenmiddag boterhammen op het menu. "Mét versgemaakte soep", lacht directeur Maarten Samyn. "Nadat we donderdagavond met het nieuws van de preventieve sluiting gebeld werden door de zaakvoerder van Esthio, lanceerden we een oproep via Facebook naar de ouders. We vroegen hen een boterhammenpakket mee te geven met hun kroost. Een succes, want slechts 17 van de 180 kinderen die normaal een warme maaltijd nemen op school, hadden niks bij. Daar hebben we dan zelf snel verandering in gebracht." In de Ingelmunsterse basisschool De Wingerd/De Zon, waar ook tien kinderen ziek werden, slaagden ze er zelfs in om een andere traiteur te strikken, zodat er gisteren toch een warme maaltijd kon geserveerd worden op school. "De zaakvoerder van Hanssens Catering uit Gullegem was bereid ons te depanneren", zegt Lieven Dejonckheere, directeur van De Wingerd. "Tot en met volgende week donderdag worden we door hen beleverd. Daar zijn we heel dankbaar voor. We gaan er voorzichtig van uit dat Esthio vanaf volgende donderdag weer operationeel is. Daar kijken we naar uit. Met de familie Vervaeck hebben we al vele jaren een goeie band en nooit was er enig probleem. We zien daarom geen reden om de samenwerking te verbreken, zelfs al blijkt dat de salmonellabesmetting in het bedrijf haar oorsprong vond. Zoiets kan elk voedingsbedrijf overkomen." In De Wingerd is sinds donderdag wel de algemene hygiëne opgedreven. "Het sanitair gedeelte van onze school wordt sowieso elke dag schoongemaakt maar nu gebeurt dat nog intensiever", weet Dejonckheere. "Zeker tot eind volgende week gaan we op dat regime door." In een rist andere scholen in onze regio, ook in de vrije basisschool in Pittem waar het hoogste aantal zieke kinderen werd genoteerd, valt ook geen slecht woord te rapen over Esthios. "Je staat machteloos tegenover zo'n salmonellavergiftiging", zegt directrice Kristien Goedgebuer. "We staan zelf verwonderd, want voordien verliep de samenwerking met het traiteursbedrijf altijd voortreffelijk. Lekkere maaltijden, een goeie service, noem maar op."





Slechts enkele dagen

Ook in Pittem werden gisterenmiddag boterhammen gegeten. Dat was ook het geval in de lagere afdeling van de vrije basisschool Sint-Vincentius. "Maar we gaan ervan uit dat we in de loop van volgende week opnieuw warme maaltijden kunnen aanbieden", zegt de directie. Bij Esthio klinkt het dat de intensieve schoonmaak- en ontsmettingswerken hooguit enkele dagen in beslag zullen nemen. "Afhankelijk van de laboresultaten van de stalen die in ons bedrijf werden genomen, hopen we snel weer groen licht te krijgen om onze klanten opnieuw te bedienen", zegt zaakvoerder Hervé Vervaeck.