“Of er een tweede Armando komt? Die kans is klein. Van zo’n slimme duif maken ze er geen twee”

17 maart 2019

19u29 0 Ingelmunster Duivenmelker Joël Verschoot is sinds zondagavond miljonair. De Ingelmunsternaar verkocht alles samen 178 duiven voor een duizelingwekkend bedrag van 2.401.042 euro. Reden genoeg voor een feestje.

Een zestigtal collega’s, vrienden en familie van Joël verzamelden zondagavond in restaurant Bacchus in Knesselare om er samen het einde van de waanzinnigste duivenveiling ooit te vieren. De kersverse miljonair begroette z’n gasten steevast met een knuffel, een schouderklop en de woorden ‘t is gelukt!’. Iets na zessen werd de veiling gesloten. Totaalbedrag: 2.401.042 euro. Superduif Armando zorgde op eigen houtje voor de helft van dat bedrag. Op een flesje champagne meer of minder werd niet gekeken.

Al is nog niet alles beklonken. Armando en de 177 andere vogels zijn dan wel verkocht, ze zijn nog niet op hun bestemming. “De komende maanden worden de vogels mondjesmaat op transport gezet door de mensen van duivenvereniging Pipa”, legt Joël uit. “Pas als ze levend en wel aankomen op hun bestemming wordt het geld doorgestort. Al zie ik op dat vlak weinig problemen. De transporten zijn een stuk professioneler geworden dan vroeger.”

Grootse plannen met het geld heeft Joël niet. “We blijven met beide voetjes op de grond en doen gewoon voort”, zegt Noël. “Grote reizen maken of ergens op een strand met voetjes omhoog gaan leggen? Nee. Reizen heeft mijn vrouw en ik nooit erg aangesproken. Dat kan ook moeilijk, want ik ben al vijftig jaar zeven dagen op zeven bezig met de duiven. Dit is een kers op die taart, maar binnen drie weken start het nieuwe seizoen en dan willen mijn zoon Dieter en ik er weer klaar voor zijn. We hebben nog driehonderd duiven zitten en daar zitten er een aantal tussen met een mooie bloedlijn. En daar zullen mettertijd ook wel enkele prijsduiven tussen zitten”, aldus Joël. “Of er een tweede Armando komt? Die kans is klein. Zo’n slimme duif.”, pikt zoon Dieter in. “De afstand deed er niet toe. Armando vloog, trok zich van de rest van de duiven niks aan en kwam moederziel alleen als eerste aan. Zo maken ze er geen twee.”

Het record van de duurste Europese duif ooit stond in 2017 nog op naam van Gino Clique (57). Hij kreeg toen 360.000 euro voor Golden Prince. “De prijzen zijn de voorbije twee jaar de hoogte in geschoten door de Chinezen”, vertelt Gino, die zondag samen met Joël het glas hief. “De duivensport is daar in de eerste plaats een goksport waar miljoenen mee gemoeid zijn. Rijke industriëlen investeren en de gewone Chinezen zetten hun geld in op duiven zoals er hier op de lotto gespeeld wordt. Met de juiste duif kan drie miljoen euro gewonnen worden. Maar op vlak van kennis zitten ze twintig jaar achter op België.”

Dat de duivensport zo’n hoge vlucht neemt dankzij de Chinezen kan alleen maar positief zijn volgens Joël en zijn collega’s. “De sport leeft op dankzij de buitenlandse interesse. Ergens kunnen we niet ontkennen dat het ook een motivatie is voor jongeren om te beginnen met de sport. Al verzeker ik u dat degenen die louter geld ruiken niet lang zullen mee gaan. Je moet liefhebber zijn in hart en nieren anders hou je dit niet vol.”

Christine Nachtergaele (65), de vrouw van Dentergems duivenmelker Gaby Vandenabeele was er zondag ook bij. haar man verkocht in november 2018 al zijn duiven en hield ermee op. Die veiling bracht 6,5 miljoen euro op. “Wij hebben de bladzijde omgedraaid”, zegt Christine. “Gaby en ik hebben nu een ander leven. Samen hebben we leren genieten van elkaar en van de kleinkinderen. Als vrouw van een duivenliefhebber heb je toch een speciale rol.Ik ben vaak alleen naar trouwfeesten geweest omdat de duiven vielen. We zijn nooit op reis gegaan, maar dat wou ik ook niet. De duivekes kwamen eerst.”