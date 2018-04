"Nog nooit zóveel fans volgens VTM" SUPPORTERS TWICE MET TWEE BUSSEN NAAR BELGIUM'S GOT TALENT VALENTIJN DUMOULEIN EN SAM VANACKER

09 april 2018

02u31 0 Ingelmunster Met ruim 160 waren ze: de fans van Nathan Carpels (15) uit Rumbeke en Lone Haelemeersch (13) uit Ingelmunster, alias dansduo TWICE. In twee bussen trokken ze zaterdag naar VTM voor de opnames van de eerste studioshow van Belgium's Got Talent.

Nathan en Lone sprongen meteen in de kijker in het nieuwe seizoen van de populaire talentenjacht. Jurylid Stan Van Samang was zó omvergeblazen door de steengoede act dat hij voor het jongste dansduo ooit in Belgium's Got Talent meteen zijn Golden Buzzer gebruikte. Zo mochten ze direct door naar de grote studioshows. "We vullen op eigen houtje een vierde van de zaal", glundert Nathalie Caeytant, de mama van Nathan. "Bij VTM lieten ze weten dat ze nog nooit meegemaakt hebben dat er zoveel supporters mee zijn."





Die fans zijn familie en vrienden, maar ook de trainers en collega-dansers van het Life Danscentrum in Izegem. Daar leerden Lone en Nathan elkaar vijf jaar geleden kennen. "Het klikte meteen", vertelt Nathan. "Sindsdien zijn we onafscheidelijk. We zijn driemaal Belgisch kampioen moderne dans in onze leeftijdscategorie geworden en in 2016 zijn we zeventiende geëindigd op het WK modern", vult Lone aan.





Onder de scanner

"Normaal trainen ze dagelijks twee uur, maar bijna liep het vrijdag fout af", vertelt papa Luc Haelemeersch. "Lone is door haar knie gezakt. Je kunt wel zeggen dat het even grote paniek was. Als haar ligamenten gescheurd zouden zijn, dan was een optreden uitgesloten, maar gelukkig blijkt dat niet het geval. Ze lijkt goed te herstellen. Vandaag (zaterdag, red.) krijgt ze om de twee uur kine ter voorbereiding van de dans. We duimen dat alles goed komt straks, maar begin volgende week moet die knie sowieso onder de scanner."





Gehuild

De supporters zijn er zeker van dat dit niet hun laatste busreis wordt naar de studio. "Met de finale op 25 mei staan we opnieuw paraat", gelooft Nathans oma Rolanda (70). "Heel straf wat ze doen", gaat opa Patrick (72) verder.





"Ik snap niet waar Nathan dat talent haalt. In onze familie danst er niemand. Toen hij ons vijf jaar geleden vertelde dat hij wou dansen, hadden we daar toch onze bedenkingen bij. Maar goed, in het voetbal ging hij niet genoeg naar de training en ook judo en basketbal bleken niets voor hem. Tot we hem voor het eerst op het podium zagen. We zijn toen met de hele familie van onze stoel gevallen."





We horen een gelijkaardig verhaal bij Bjarne Casteele (18). "Ik ben een goeie vriend van de broer van Nathan. Ik wist dat hij kon dansen, maar had hem zelf nog nooit bezig gezien. Toen ik hem samen met Lone op de audities zag, heb ik geweend van ontroering. En ik weet nu al dat ik straks tijdens de opname opnieuw ga huilen." Hoe TWICE het ervan afbracht, weten we vrijdag vanaf 20.35 uur.