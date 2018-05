"Mijn moeder kon niet verkroppen dat ik op jongens viel" SIMON STRIJDT MET HEVIG THEMA VOOR TITEL MISTER GAY BELGIUM VALENTIJN DUMOULEIN EN CHARLOTTE DEGEZELLE

29 mei 2018

02u27 0 Ingelmunster Ingelmunsternaar Simon De Witte (19) wil op 2 juni de nieuwe Mister Gay Belgium worden, als opvolger van Jaimie Deblieck uit Rumbeke. Hij strijdt voor de titel met een zwaar thema: kinderverstoting. Of hoe niet alle ouders holebi's thuis met open armen ontvangen.

Simon was 15 jaar toen hij aan zijn vader vertelde dat hij op jongens viel. "Hij schrok er even van, maar aanvaardde het al snel", vertelt de jongeman. "Aan mijn broer heb ik het nooit verteld, maar mijn grootvader (en oud-gemeenteraadslid) Herman het ook al snel door. Dat komt ervan als je als kind wel vaker met de schminkdoos van je oma zit te spelen", lacht Simon.





"Maar mijn moeder nam het nieuws minder goed op. Mijn ouders zijn al lang gescheiden en toen ik het haar vertelde, heeft ze me het huis uitgezet. Ik kwam terug van reis en had haar gezegd dat ik even met mijn vriend mee ging. Ze kon dat niet verkroppen en zag het als een keuze voor hem boven haar, terwijl er voor mij niets te kiezen viel. Ik stond plots op straat en besloot mee met mijn vriend naar Leuven te verhuizen. Later liep het toch fout met mijn ex. Ik mocht toen gelukkig bij mijn vader en stiefmoeder intrekken, maar mijn 'coming out' heeft toch sporen nagelaten."





Lotgenoten

Daarom heeft Simon zijn ervaringen rond kinderverstoting als centrale thema naar voor geschoven toen hij besloot zich kandidaat te stellen voor Mister Gay Belgium. "Ik ben er zeker van dat heel wat holebi's hetzelfde hebben meegemaakt", vertelt hij. "Zoiets blijft moeilijk om te verwerken en dus vond ik dat ik met mijn verhaal misschien wel lotgenoten kon bereiken en mensen kon sensibiliseren om het anders aan te pakken. Door nu met mijn verhaal campagne te voeren, komt alles terug naar boven, maar ik doe het om mensen te helpen. Ik ben nu eenmaal homo en daar heb ik ook niet om gevraagd. Ik woon niet ver van mijn moeder, maar heb haar al enkele jaren niet meer gezien. Ondertussen is er weer voorzichtig telefonisch contact, maar het blijft moeilijk. Ik kan niet alles zomaar vergeten en vergeven. Toen ik haar het meest nodig had, was ze er niet. Toch hoop ik dat alles nog goed komt tussen ons."





Stemmen

De student thuis- en bejaardenzorg heeft alvast een concreet plan om het thema op de agenda te zetten. "Ik wil een website opstarten waar ik mijn ervaringen deel, in de hoop dat ook anderen er hun verhaal kwijt kunnen", besluit Simon. Hij was bij de start een van de 139 kandidaten voor Mister Gay Belgium. Na enkele preselecties behoort hij nu tot het kransje van twaalf finalisten en hij hoopt op een plaats in de top 3. Stemmen voor hem kan nu al via OutTV of www.mrgaybelgium.be. Het aantal stemmen die hij op voorhand verzamelt, telt voor een deel mee in het eindresultaat.