"Je blijft die stempel met je meedragen" MARNICK (53) OP CANVAS OPENHARTIG OVER FAILLISSEMENT AVIFLORA VALENTIJN DUMOULEIN

13 februari 2018

02u47 0 Ingelmunster Bijna drie jaar na het faillissement van familiepark Aviflora blikt Marnick Goossens in het Canvas-programma 'Durven Falen' terug op die woelige periode. Hij getuigt er openhartig over zijn mislukte droom, de moeilijke nasleep en de manier waarop hij zijn leven terug op de rails probeert te krijgen.

'Durven Falen' is een zesdelige Canvas-reeks waarin twaalf ondernemers uit diverse sectoren getuigen over hun mislukkingen, maar vooral ook over de manier waarop ze de draad weer konden oppikken. Nu woensdag laten ze Marnick Goossens (53) van het in 2015 opgedoekte familiepark Aviflora aan het woord.





Papiermolen

"Ik kan dat woord 'faillissement' nog altijd niet goed verdragen", vertelt hij. "Ik heb mijn hart en ziel in dat park gestoken en toch is het fout gelopen. Dat doet pijn, nog steeds. Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan Aviflora denk. Ik runde dat park met de beste bedoelingen, maar uiteindelijk zijn het de papiermolen en de strenge milieuwetgeving die mij genekt hebben. Nu ik alles wat vanop een afstand kan bekijken, weet ik eigenlijk ook dat het quasi niet mogelijk was om zo'n park in je eentje te laten draaien. Maar ik deed het wel, ook omdat ik zag hoe gelukkig ik de mensen er mee maakte. Je zag hen letterlijk opfleuren als ze hier een stap binnen zetten en dan was niks me te veel om hen hier optimaal te ontvangen."





Louterend

Enkele jaren geleden was Marnick Goossens al eens te zien in het VTM-programma 'Werk aan de Winkel', waarin hij tips kreeg om zijn familiepark nog beter te runnen. Nu getuigt Marnick in een programma van een heel andere aard.





"Ik stond er in het begin wat argwanend tegenover, maar de programmamakers hebben me gerustgesteld. Ze wilden het sereen aanpakken en tonen wat een faillissement met een mens doet. Ik vind dat ze daar goed in geslaagd zijn. Voor mij werkte het ook louterend. Door er over te praten kon ik het beter verwerken. Bovendien vond ik het belangrijk om te tonen hoe de maatschappij met mensen omgaat die zoiets meemaken. Je blijft na al die jaren nog altijd die stempel dragen, wat je ook doet. Ik bén geen misdadiger of oplichter, maar word door sommigen wel zo bekeken."





Geen eigen bankkaart

Nochtans bleef Marnick na het faillissement niet bij de pakken zitten.





"Vijf dagen later had ik alweer werk via een weekcontract. Momenteel heb ik een goede job als buschauffeur. Je moet vooruit, hoe moeilijk dat ook is. Ze namen me bijna letterlijk mijn identiteit af. Plots ben je niks meer en heb je ook niks meer. Ik mag bijvoorbeeld nog steeds geen eigen bankkaart hebben. Gelukkig word ik goed opgevangen door familie en ben ik gezond, al durf ik woorden als 'hoop' en 'dromen' niet meer te gebruiken. Alhoewel, het is mijn wens om de trouwste bezoekers van Aviflora nog één keer te kunnen ontvangen in een feestzaal om terug te blikken op wat geweest is. Hun vriendschap en steun hebben me er door getrokken en ik zou hen dan ook graag iets terug geven."





'Durven Falen' is op woensdag 14 februari om 22.00 uur te zien op Canvas.