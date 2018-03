"Het allerleukste? Highfiven met Plop" KINDEREN OP HET PODIUM MET BEROEMDE KABOUTER CHARLOTTE DEGEZELLE

15 maart 2018

02u38 0 Ingelmunster Welk kind droomt er niet van om samen met Kabouter Plop door het grote Kabouterbos te struinen? Voor enkele kinderen werd die droom gisteren realiteit in de verjaardagsshow van het gezelschap in CC De Spil.

Kabouter Plop en Klus, Lui, Kwebbel, Smul, Smal en zijn nichtje Felle zijn al 20 jaar de kindervrienden bij uitstek. Die verjaardag vieren ze met, voor het eerst in jaren, een nieuwe theatershow. Die deed gisterenmiddag CC De Spil aan waar twee opvoeringen op het programma stonden.





Koekjes eten

Twaalf kinderen tussen 5 en 11 jaar kregen de kans om te figureren in 'Plop en het Plop-uprestaurant'. Zij werden geselecteerd na een oproep op VTM en sociale media. Ewout D'Haene (11) uit Oostrozebeke is sowieso verzot op toneel. "Mama had me dan ook ingeschreven als verrassing", vertelt hij. "Ze wist dat ik het fantastisch zou vinden om eens een kijkje te nemen achter de schermen. Wat ik geleerd heb? Dat Plopmelk echt lekker is! Ook de Plopkoekjes smaakten me wel. Maar het allerleukste was toch wel highfiven met Plop zelf."





Een uurtje voor de voorstelling moesten de kinderen aanwezig zijn. Ze werden allemaal in een kabouteroutfit gehesen en er werd kort eventjes gerepeteerd. "Tijdens de show mochten we bij het Plop-uprestaurant op een boomstammetje zitten, Plopmelk drinken en Plopkoekjes smullen. Later in de voorstelling mochten we ook meezingen en meedansen met de Kabouterpolonaise en de Plopdans", vertelt Eleni Verhaghe (10) uit Ardooie. "Ik had wel een beetje zenuwen" pikt Jona Marichal (8) uit Roeselare in. "Weet je dat er hier meer dan 700 mensen naar ons optreden zijn komen kijken?"





Gekke muts

Amélie Vansteenkiste was helemaal in de ban van haar kaboutertenue. "Het allerleukste aan Plop vind ik zijn muts", zegt ze. "Vooral het feit dat de belletjes ervan in de hoogte gaan als hij schrikt of er iets bijzonders gebeurt. Ik hoop dan ook dat de muts die ik mag aandoen ook over die magische krachten beschikt. Hopelijk is mijn kleine broer die samen met mama en papa in de zaal zit straks niet al te jaloers dat ik op het podium mocht. Sowieso ga ik morgen in de klas mijn avonturen met Plop en mijn favorietje Felle in geuren en kleuren vertellen." Wie graag ook de verjaardagsshow wil bijwonen, kan op 13 mei terecht in Oostende. Alle info op studio100.com.