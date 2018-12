“Het aantal afgestane en gedumpte poezen neemt nog steeds toe” Kattenasiel Fur-Ever-Catz nog niet af, maar al continu volzet Charlotte Degezelle

04 december 2018

08u41 0

Langs de Tinnenpotstraat bouwt Joke Minne (30) haar eigen kattenasiel Fur-Ever-Catz uit. De eerste fase van de werken zit er nog maar op en nu al is het asiel, erkend voor de opvang van 50 poezen, continu volzet. Tegen volgende zomer wil Joke ook de winkel FurEverPets, gespecialiseerd in dierenvoeding en –toebehoren, openen en op langere termijn denkt ze aan een kattenpension zodat ze fulltime met dieren bezig kan zijn en om financieel een evenwicht te vinden.

Als kind al ontfermde Joke Minne zich over thuisloze katten. Vier jaar terug vroeg ze een erkenning aan voor Fur-Ever-Catz, toen nog gevestigd in Ingelmunster. Maar eind 2017 verkaste ze samen met haar partner Jeffrey Vankeirsbilck naar Ardooie. “Dat grotendeels voor het asiel”, bekent Joke. “Ik wilde meer ruimte, een landelijkere omgeving, meer parking,… In november 2017 zijn we hier komen wonen en na een jaar is de eerste fase achter de rug. Jeffrey is zelfstandig schrijnwerker en heeft alle verbouwingen en de inrichting op zich genomen.”

De voorbije maanden werd een gemeenschappelijke ruimte gerealiseerd waar de opvangpoezen vrij kunnen rondlopen en een ruimte met afzonderlijke hokken. Maar daarmee is de kous niet af voor Joke. “Tegen volgende zomer maken we ook werk van een buitenren voor de poezen en moet de winkel FurEverPets af zijn. Daar verkoop ik dierenvoeding en toebehoren. Ook wil ik onze quarantaineafdeling, op vandaag in de garage, dichter bij het eigenlijke asiel onderbrengen.” De werken worden door het koppel zelf gefinancierd. “Want met een asiel is geen geld te verdienen. Integendeel”, zegt Joke. “Het is voor mij noodzakelijk om nog halftijds te gaan werken als kapster in WZC Maria Rustoord in Ingelmunster. Op termijn hoop ik hier toch fulltime aan de slag te kunnen. Daarom denken we aan de uitbouw van een kattenpension. Mensen die hier een poes adopteerden maar bijvoorbeeld op vakantie gaan, zouden hun huisdier dan hier tijdelijk kunnen laten logeren. Dat pension zou er ook moeten voor zorgen dat ik het plaatje financieel rondkrijg want wij krijgen geen subsidies en moeten het redden met de adoptiebijdrages en donaties.”

Fur-Ever-Catz is erkend als asiel voor 50 poezen. “En we zijn helaas nog altijd broodnodig. Het asiel is quasi continu volzet en het aantal afgestane en gedumpte poezen neemt zelfs nog toe. “Helaas is hun aantal ook nog altijd groter dan het aantal mensen die willen adopteren”, zegt Joke. “In 2017 ving ik 142 katten en kittens op. Dit jaar zit ik, met nog quasi heel de maand december te gaan, al aan 164 dieren. Het hadden er bovendien een pak meer kunnen zijn want door de verhuis en de verbouwingen heb ik heel wat katten moeten weigeren. Het asiel is knokken. Niet enkel financieel, maar ook mentaal en fysiek is het zwaar. Maar uit dierenliefde blijf ik gaan voor die perfecte match tussen baasje en kat.”

Wie Fur-Ever-Catz een duwtje in de rug wil geven, kan mandjes, krabpalen of krabkarton doneren. Meer op de Facebookpagina Fur-Ever-Catz asiel en www.adopteereendier.be