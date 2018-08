"Dit jaar al 470 katten opgevangen" VZW HOOP VOOR ZWERVERTJES PLAATST CONTAINERS OM TOESTROOM AAN TE KUNNEN VALENTIJN DUMOULEIN CHARLOTTE DEGEZELLE

11 augustus 2018

02u27 0 Ingelmunster De vzw Hoop voor Zwervertjes ontfermde zich dit jaar al over liefst 470 katten. Dat zijn er 200 meer dan vorig jaar. Om de grote toevloed de baas te kunnen plaatste het asiel extra containers in zijn tuin. Sinds april moeten alle nieuwgeboren katten gesteriliseerd worden. "Maar we merken een tegenovergesteld effect. Mensen willen de kosten niet betalen en dumpen massaal hun katten", zucht bezielster Charlotte Debruyne.

Charlotte vangt al vier jaar (zwerf)katten op en doet dat sinds een jaar of twee ook gestructureerder, in de vorm van haar vzw Hoop voor Zwervertjes en met de hulp van een groep vrijwilligers. "We laten de diertjes steriliseren en chippen en zorgen waar nodig voor vaccins en medicijnen", legt ze uit. "We vangen op dit moment 70 katten, waaronder 30 zwerfkatten, op in ons asiel en er zitten er nog eens 70 bij opvanggezinnen. Die vangen de katjes op tot ze wettelijk in orde zijn, waarna ze uitgezet worden of een nieuwe opvangplaats krijgen. We hebben ook samenwerkingsverbanden met gemeentes als Izegem, Oostrozebeke, Meulebeke en zeer recent Ingelmunster gesloten om tamme katten en honden op te vangen die achtergelaten zijn. Dat gebeurt oa. na een verhuizing, maar ook door een uitzetting."





In een poging om het groeiend aantal (zwerf)katten in te dijken is het sinds april verplicht om nieuwgeboren katjes te laten steriliseren. "Sindsdien merken we echter het tegenovergesteld effect", zucht Charlotte. "Mensen doen er alles aan om onder die kosten uit te raken en dumpen hun katten nog liever. Sindsdien hebben we hier al 191 kittens opgevangen. Een ongezien aantal. In totaal hebben we dit jaar al 470 katten binnen gekregen. Dat zijn er 200 meer dan in 2017."





"Als ik de minister dan hoor verkondigen dat het aantal katten in asielen gedaald is, dan weet ik niet waar hij die info haalt. Er zijn nochtans boetes voor wie zijn dier niet steriliseert, maar tegen dat die uitgeschreven zijn, is de kat al lang gedumpt. Hopelijk verandert de mentaliteit, al vrees ik dat het nog een jaar of twee duurt tegen dat mensen er aan gewend zijn."





Drie containers in tuin

Om het groeiend aantal katten de baas te kunnen plaatste de vzw drie containers in zijn tuin. "We vangen er zowel tamme katten als aidskatten op", zegt Charlotte. "Die beestjes zijn seropositief en sommige centra euthaniseren ze meteen, maar wij willen ze nog een kans geven. Zij kunnen een mens niet besmetten, maar dat weten de meeste mensen niet en dat schrikt af. We kwamen plaats tekort en hopen hiermee er weer eventjes tegen aan te kunnen. Al blijft het moeilijk. We redden ons met giften, de verkoop van pralines of koekjes of deelname aan een rommelmarkt. Alles wat binnenkomt, investeren we meteen."





De vzw organiseert op zaterdag 25 en zondag 26 augustus een opendeurweekend om iedereen met zijn werking kennis te laten maken. Er is een bar en de vrijwilligers en opvanggezinnen zijn aanwezig voor een babbel. Meer info op de Facebookpagina Hoop voor Zwervertjes.