"Die eerste keer op het podium? Knikkende knieën!" Welkom in West-Vlaanderen bij Jeffrey Bearelle Valentijn Dumoulein

09 maart 2019

07u47

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Ingelmunster Drie jaar na debuutplaat 'Otel' zijn de Ertebrekers terug van weggeweest. Samen met kompanen Flip Kowlier en Peter Lesage laat de Ingelmunsterse zanger Jeffrey 'Jefferson' Bearelle (33) nu 'Crème' op de wereld los. Een gesprek over Japanse meisjes, vijftig demo's en lopen langs het kanaal.

De lofzang van het trio over onze kust in 'De Zji' doet ons nog geregeld terugdenken aan die mooie zomer van 2016 en de zinsnede Ge ziet miskien geen lichtend voorbeeld, maar ge't tenminste gebrand uit 'Party Too Much' wordt hier nog vaak te pas en te onpas bovengehaald. Om maar te zeggen dat Ertebrekers zich met hun sappig West-Vlaams en funky beats al vlug een plaatsje in onze platenkast wisten te veroveren. 'Crème' belooft meer van dat en eerste single 'Paranoia nestelt zich alvast in de oren. Ook de bijhorende videoclip - met Jeffrey in camouflagekledij en Flip Kowlier in leren jekker op een scootmobiel - dompelt je meteen weer onder in de vreemde, maar wondere wereld van Ertebrekers.

Nieuwe plaat

"Na de goede ontvangst van de eerste plaat en dankzij het enthousiasme van de mensen bij onze optredens wisten we dat we met Ertebrekers gerust nog een tandje hoger mochten schakelen", vertelt Jeffrey. "De live-ervaring leerde ons dat de liedjes van 'Otel' in een hoger tempo beter klonken en dat hebben we als basis voor 'Crème' gebruikt. Dat betekent meer synthesizers en beats, maar deze keer ook wat meer blazers en drumwerk. Flip en Peter hebben zich na de eerste plaat op andere muzikale projecten gestort, maar ik ben meteen nieuw materiaal beginnen maken. Toen we een heel eind later op weekend naar de Ardennen trokken om aan de tweede plaat te werken, schrokken ze toch even: ik had wel vijftig demo's klaar", lacht Jeffrey. "Als ik me ergens in vastbijt, ga ik er dan ook volledig voor."

Ballade

Toch bleek de eerste zoektocht naar nieuwe nummers niet evident. "We wisten niet hoe we 'De Zji' konden overtreffen, tot we beseften dat dit eigenlijk niet ons uitgangspunt mocht zijn. Zodra we die gedachte lieten varen, ging alles vanzelf. 'Out of the box' denken stond centraal. Zo ontstond bijvoorbeeld 'Jinzame Dagen', een ballade op een plaat die verder bulkt van de beats. Een beetje George Michael mocht niet ontbreken", schatert de Ingelmunsternaar. "Ze zeggen wel eens dat een tweede plaats de moeilijkste is, maar daar heb ik niks van gemerkt. Gelukkig zijn we goed op elkaar ingespeeld en kwam de inspiratie vlot."

Shimokitazawa

Die inspiratie kwam dit keer niet van figuren als Miss Amerika of actrice Eva Mendez en ook de West-Vlaamse weilanden boden geen voedingsbodem voor nieuwe liedjes. "We zijn het soms iets verder gaan zoeken, zoals met 'Shimokitazawa", knipoogt Jeffrey. "Dat is een hippe buurt in Tokyo die we in 2016 hebben bezocht toen we daar op het Belgian Beer Weekend moesten optreden. Het festival was absolute waanzin. Honderden Japanners die uit de bol gaan op onze muziek, terwijl ze er geen snars van begrijpen: het is toch iets aparts. Nadien raakten we in Shimokitazawa aan de praat met twee meisjes. Peter raadde me aan daar iets rond te maken en in de taxi terug naar het hotel zijn we al beginnen rijmen en beats verzinnen."

Op de vorige plaat was er het gesmaakte intermezzo van actrice Maaike Cafmeyer in 'De Zji' en ook nu neemt een bekende Vlaming een outro voor zijn rekening. "Voor het nummer 'Komt Ter Bie' hebben we aan acteur Ben Segers gevraagd iets in te spreken", verklapt Jeffrey. "Ben woont net als Flip in Mariakerke en zo kwamen we op het idee hem te vragen. Wel fijn dat hij heeft toegehapt, want ik ben een enorme fan van zijn werk. Het nummer gaat over een sekte en op het einde hoor je hem in het plat Kempisch op de deur kloppen en vragen of hij binnen mag. Een hilarisch stukje."

Jaren '80

De plaat baadt weer in een jaren '80-sfeertje en dat is niet toevallig. "Ik ben er in geboren en Flip en Peter zijn er in opgegroeid. Zij dwepen met de vele songs en bands uit die periode, terwijl ik de jaren '90 bewuster heb meegemaakt. Ik was dan ook niet altijd meteen mee als ze het over een bepaalde band hadden. Zeker niet als ze plots luidkeels 'België' van Het Goede Doel begonnen te zingen (lacht). Door hen ben ik naar veel nummers uit die periode gaan luisteren en ben ik ze ook gaan appreciëren. Ze hebben me nog wel tot meer goeds aangezet."

Van Engels naar West-Vlaams

De invloed van Kowlier en Lesage valt volgens Jeffrey niet te onderschatten. "Ik schreef en zong vroeger in het Engels, maar dankzij hun motivatie ben ik in het West-Vlaams nummers beginnen schrijven. Er ging een nieuwe wereld voor me open. Dingen die ik vroeger niet of nauwelijks kon benoemen, vloeiden er nu uit. Het is zelfs zo erg dat als ik nu iets in het Engels probeer te schrijven ik al die teksten plots zo cliché vindt, terwijl ik dat met het West-Vlaams totaal niet heb."

De jongste en minst bekende Ertebreker is tegelijk ook frontman van de groep en dat brengt af en toe toch nog wat druk met zich mee. "De eerste keer dat ik met Ertebrekers op een podium stond, was met knikkende knieën", geeft Jeffrey toe. "Gelukkig heb ik daar al vlug mijn draai in gevonden. Ik ben een danser en zo heb ik mijn plek op het podium leren inpalmen. Ook daarin hebben Flip en Peter me de nodige ruimte gegeven."

Lopen langs het kanaal

Jeffrey woont net als de twee andere Ertebrekers in het Gentse, maar zijn roots liggen in het idyllische Ingelmunster en daar is hij nog geregeld te spotten. "Ik bezoek er mijn ouders en vrienden, maar geniet ook van de stilte en rust die Ingelmunster uitstraalt. Zo ga ik er zo goed als wekelijks joggen langs het kanaal. Geen betere manier om alles even te vergeten. Ik bezoek ook nog af en toe dorpsgenoot Dries Van Haute, met wie ik vroeger mijn eerste band Soulrock Avenue heb opgericht. Ik sluit niet uit dat we ook in de toekomst nog samen zullen werken. Ik en Peter staan naast Ertebrekers overigens ook mee op het podium bij Jtothec (spreek uit als Jay To The C, nvdr), de band van Kuurnenaar Jonas Casier, dus je kan wel stellen dat muziek mijn ideale uitlaatklep is."

Labadoux

In mei staan Ertebrekers voor de tweede keer op het Labadoux-festival in Jeffreys thuisgemeente en daar kijkt hij nu al naar uit. "Onze eerste passage was fantastisch, maar in mijn hoofd denk ik dan meteen: de tweede keer moet het nog beter. De zenuwen zijn dus strak gespannen. Ik twijfel nog wat ik ga doen. Moet ik stagediven of zou ik de burgemeester op het podium roepen? We zien wel, het wordt sowieso een leuke avond."

In 2017 kreeg het trio van de Labadoux-organisatie een grote taart met een in tweeën gebroken hart. Of we deze keer speciale wensen mogen doorgeven? "Die taart valt moeilijk te overtreffen, maar misschien moeten ze een gigantische (ijs)crème voorzien? Of een pallet zonnecrème? Ze vinden er wel iets op. Ik laat me graag verrassen", besluit Jeffrey.