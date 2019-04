‘De koning komt’ lost nog een filmpje, maar mysterie nog niet onthuld VDI

07 april 2019

18u06

Bron: VDI 5 Ingelmunster Wie dacht vandaag alles te weten te komen over het ‘ Wie dacht vandaag alles te weten te komen over het ‘ De koning komt’-mysterie dat Ingelmunster al een hele week in de ban houdt , is eraan voor de moeite. De aftelklok op de gelijknamige website staat ondertussen op nul, maar het enige wat zichtbaar werd, is een nieuw filmpje.

We weten nu wel dat de initiatiefnemers leden van de jeugddienst zijn. We herkennen onder andere jeugdconsulent Kevin Samyn en scoutsleider Arthur Van de Putte die met een (verborgen?) camera een onderhoud met burgemeester Kurt Windels filmen. Daarin brengen ze hem op de hoogte van hun initiatief, zonder te verklappen over wat het precies gaat. De burgemeester antwoordt in het filmpje alleen met ‘Ik heb er toch een dag of twee over moeten doen: kan dit wel?” Hij maakt dus deel van het complot uit.

Verder zien we meer beelden van opnames die van zaterdag 30 maart dateren en waarin een combi de groep aan de Sint-Amandskerk tegenhoudt terwijl ze hun banner installeren. “Waarom heb je een verboden wapen in je handen” en “Voor zo’n dingen kan je wel in de bak vliegen hé, maat” zijn maar enkele quotes die de revue passeren om ons nog nieuwsgieriger te maken.

Het filmpje eindigt met de boodschap dat de koning komt en dat iedereen welkom is. De groep besluit met de boodschap dat alle inwoners hun brievenbus in de gaten moeten houden.

Het filmpje kan je hieronder bekijken: