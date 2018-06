'Aartsengelen' blazen 75 kaarsjes uit ENIGE DRIELING VAN INGELMUNSTER VIERT VERJAARDAG VALENTIJN DUMOULEIN

22 juni 2018

03u06 0 Ingelmunster De broers Gabriël, Raphaël en Michaël vierden gisteren hun 75ste verjaardag. Een mijlpaal voor de enige drieling in de gemeente en dus trakteerde uw krant op taart. De 'aartsengelen' lieten het zich welgevallen en blikten met ons in drievoud terug op 75 jaar wel en wee.

De zon was nog maar nauwelijks aan de horizon komen piepen toen de broers Couvreur op de langste dag van 1943 in de Sint-Jozefskliniek ter wereld kwamen. "Ik was er om 6 uur als eerste", vertelt Gabriël. "Vijftien minuten later volgde Raphaël en nog eens een kwartier later was Michaël daar. Ons moeder Madeleine lag er toen al twee maanden met platte rust, maar in geen honderd jaar had ze gedacht dat er plots een drieling geboren zou zijn. Toen waren er nog geen echo's of andere voorspellingsmiddelen. Vader Maurice was een sigaret aan het roken toen hij het nieuws vernam. Later vertelde hij dat hij zo geschrokken was dat hij die sigaret ingeslikt had (lacht). Toen het moment kwam om onze naam te kiezen, wist mijn vader het ook niet meer en dus liet hij dat maar aan de zusters over. Zo komt het dat we naar de drie aartsengelen genoemd zijn."





De Tweede Wereldoorlog woedde volop en het duurde nog een half jaar voor de broers naar huis mochten.





"In het ziekenhuis konden we aansterken en was er genoeg voedsel", herinnert Raphaël zich. "Tot ons derde levensjaar werden we ook op drie locaties ondergebracht om alles werkbaar te houden. Thuis hadden we met Noël al een veertien jaar oudere broer rondlopen. Gabriël mocht daar blijven, Michaël kwam bij grootmoeder in dezelfde straat terecht en ik logeerde in de week bij onze tante in Lendelede." Later volgden de jongens samen les in de Gemeenteschool. Hoe ouder ze werden, hoe meer hun reputatie hen achtervolgde. "Zelfs nu nog hoor ik vaak 'Als er een ruit kapot is, is het van de Couvreurs", lacht Michaël. "We staken dus enorm veel kattenkwaad uit. We werkten tot aan onze legerdienst samen in de schoenfabriek van Defauw. Ik moest die uiteindelijk niet doen, omdat het vierde kind daar volgens de wet van vrijgesteld was."





In dezelfde straat

Michaël trouwde in 1964 als eerste, Raphaël twee jaar later en Gabriël nog een jaar later. "Al een geluk dat we geen eeneiige drieling waren, anders gingen we nog meer kattenkwaad aangericht hebben", knipoogt Gabriël. "Toen gingen we op het vlak van werk elk een andere richting uit, maar we zijn wel altijd dicht in de buurt blijven wonen. Nu nog wonen Raphaël en ik in dezelfde straat en Michaël wat verderop. We lopen elkaars deur niet plat, maar zijn er voor elkaar als het moet. Onze karakters zijn wel divers, maar gek genoeg hebben we allemaal al een of meerdere hartoperaties gehad, dus de genen gelijken wel goed op elkaar."





"We hopen dat we de tachtig jaar nog mogen halen. Afgelopen zondag hadden we al een mooi feest met ruim dertig familieleden en dat willen we over vijf jaar graag herhalen."