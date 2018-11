Indeling in snelheidszones gaat verder in 2019 Toon Verheijen

28 november 2018

20u07 0 De gemeente Essen besloot dit jaar om het hele grondgebied in te delen in drie verschillende snelheidszones: 30, 50 en 70 kilometer per uur. De laatste fase wordt doorgevoerd in 2019.

In een eerste fase werden de straten ten westen van de Kalmthousesteenweg in Wildert aangepakt. Daarna werden op andere plaatsen in de gemeente ook al zoneborden aangebracht.

De bedoeling is dat begin 2019 alle wijken van de gemeente aangepakt worden. De basisprincipes zijn zone 30 in schoolomgevingen en in woonstraten of woonwijken met weinig doorgaand verkeer. In de bebouwde kom geldt de 50 kilometer per uur en 70 kilometer wordt buiten de bebouwde kom de maatregel.