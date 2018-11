Inbreker verstopt zich onder mesthoop Nina Bernaerts & Toon Verheijen

30 november 2018

10u13 0 Inspecteurs van de politiezone Grens hebben samen met de Nederlandse collega’s van Team Roosendaal en Team Weerijs twee inbrekers kunnen oppakken in Kalmthout. Ze verschijnen vandaag voor de onderzoeksrechter.

De politie kreeg donderdagavond omstreeks 19 uur melding van een inbraak in een woning aan Heuvel. Toen de mannen betrapt werden, vluchtten ze weg in de richting van het centrum.

Op hetzelfde moment was er op de grens tussen Essen en het Nederlandse Nispen een grote grenscontrole bezig. De ploegen van de zone Grens en de Nederlandse ploegen startten meteen een grote zoekactie in Kalmthout. Er kwam ook een speurhond ter plaatse en verschillende buurtinformatienetwerken werden ook opgestart. Na een uurtje kon de eerste verdachte opgepakt worden. Hij had zich verscholen onder een mesthoop in de velden achter de Zoete Dreef. De actie zorgde voor heel wat ongeruste reacties in Kalmthout omdat er heel wat combi’s rondreden en kort daarna ook de helikopter begon rond te vliegen.

De twee verdachte bleef nog even uit het vizier van de politie. Ook de politiehelikopter kon hem niet vinden. De grote zoekactie werd gestaakt, maar enkele ploegen bleven wel discreet rondhangen in de buurt. Om 23 uur dook de verdachte op aan het station van Kijkuit waar hij opnieuw probeerde te vluchten, maar na een korte achtervolging kon de man ingerekend worden.

De twee verdachten zijn van Chileense afkomst. Ze worden vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter.