Inbraak in woning en in bestelwagen Toon Verheijen

27 december 2018

Dieven hebben ingebroken in een woning in de Schoolstraat. Vermoedelijk gebeurde dat afgelopen woensdag. De daders forceerden een deur en beschadigden vervolgens ook enkele binnendeuren in het huis. Ze doorzochten alles, maar het is niet duidelijk wat er gestolen werd.

In de Broekstraat gingen dieven dan weer aan de haal met werkmateriaal uit een bestelwagen. De eigenaar stelde de feiten vast toen hij donderdagochtend wilde gaan werken.