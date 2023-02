IN KAART. Een op vier Vlamingen heeft migratieachtergrond: bekijk hier hoe divers uw gemeente is

Vlaanderen en Brussel zijn de afgelopen 30 jaar superdivers geworden. In 2020 had 25 procent van de inwoners van het Vlaamse Gewest een niet-Belgische herkomst, in 1990 was dat nog maar 6,5 procent. Die diversiteit is wel opmerkelijk ongelijk verdeeld: je vindt ze in de steden, grensgemeenten en de laatste jaren ook steeds vaker in ‘de rand’. Die vaststellingen staan in de Atlas Superdiversiteit Vlaanderen, een onderzoek van het stedenbouwkundig bureau Atelier Romain, hogeschool Odisee en KULeuven. Hoe divers is uw gemeente? Zoek het op via de interactieve kaart in dit artikel.