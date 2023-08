IN KAART. Blauwalgen teisteren Vlaamse waterlopen: hier neem je momenteel beter geen frisse duik

De hoge temperaturen van de afgelopen dagen stimuleren de groei van blauwalgen in vijvers. De algen houden risico’s in voor mensen en dieren. Wie in contact komt, kan last krijgen van huidirritatie, misselijkheid, koorts en diarree. Omdat een frisse duik nemen deze dagen verleidelijk is, lijsten wij op welke locaties je nu best vermijdt.

Blauwalgen gedijen het best in stilstaand zoetwater zoals meren en kleine vijvertjes, vooral bij hoge temperaturen. We zien ze dan ook vaak massaal opduiken aan het einde van de zomer. En dat is, ondanks het slechte weer in juli, ook dit jaar het geval. Op heel wat plekken in Vlaanderen werden de algen vastgesteld en is het verboden om te zwemmen.

In Hasselt besloot de Vlaamse Vereniging voor Watersport twee sportkampen te annuleren. De reden? Op verschillende plaatsen in het Albertkanaal tussen Ham en Riemst werden blauwalgen vastgesteld. “We weten uit ervaring van vorig jaar dat waterskiën dan echt verboden is”, klinkt het bij de vereniging. “Kajakken kan bijvoorbeeld wel, maar wordt ontraden. Toch annuleren we de kampen die de komende weken nog op de planning stonden. Volgende week wordt het warm en dan kan je niet voorkomen dat kinderen tijdens of na het kajakken in het water springen.”

Ook in verschillende waterlopen in West-Vlaanderen is zwemmen verboden nadat er blauwalgen gevonden zijn. Dat is onder meer het geval in het kanaal aan de Gevaerts-Zuid in Beernem. Door het zwemverbod kan hier de derde editie van het kanaalzwemmen op donderdag niet plaatsvinden. Ook de zwemtocht Damme-Brugge werd geannuleerd vanwege blauwalgen in de Damse Vaart.

Volledig scherm De zwemtocht tussen Damme en Brugge gaat voor het vierde jaar op rij niet door (archiefbeeld). © Benny Proot

In Nieuwpoort zijn er op verschillende locaties blauwalgen aangetroffen. Het gaat om het water in het provinciedomein De Koolhofput, het Spaarbekken en kanaal Plassendale-Nieuwpoort. Kajakken, vissen, kanovaren, suppen, roeien, zeilen, bootvissen, waterfietsen, zwemmen en duiken zijn verboden. Ook huisdieren houd je beter weg van het water en laat ze er zeker niet van drinken.

In het kanaal Bossuit-Kortrijk is al sinds 2 augustus een captatie- en zwemverbod van kracht. Een laatste staalname blijft op cyanobacteriën of blauwalgengroei wijzen, nu in Zwevegem. Dat is dus niet in de buurt van de zone voor baantjeszwemmers aan de Abdijkaai in Kortrijk. “Maar het kanaal wordt als één geheel gezien”, verduidelijkt Kortrijks schepen van Sport Wouter Allijns (Team Burgemeester).

In de Dikkebusvijver in Dikkebus, deelgemeente van Ieper, mag er ook niet meer gezwommen worden. Waterrecreatie is nog wel toegelaten. “Het gaat om een beperkt aantal blauwalgen”, zegt schepen Valentijn Despeghel (Vooruit).

