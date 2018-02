Zwembad zoekt werkstudenten 27 februari 2018

Het Ieperse stedelijk zwembad is op zoek naar meerdere werkstudenten om tijdens de zomermaanden in te springen als redder. Kandidaten moeten houder zijn van het hoger reddersbrevet en een aantal weken vrij zijn tijdens de zomermaanden. Wie houder is van een recent bijscholingsattest geniet voorrang. De werkstudenten kunnen worden ingezet in het overdekt zwembad van Ieper en aan het watersportcentrum Dikkebusvijver tijdens de watersportkampen. Aanvragen moeten binnen zijn tegen 11 maart. Formulieren daarvoor kunnen worden afgehaald aan de balie van het zwembad of via website stad Ieper. (CMW)