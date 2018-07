Zwembad opnieuw open 26 juli 2018

Het stedelijk zwembad in Ieper was dinsdag en woensdag gesloten door een technisch defect aan een chloorinstallatie, maar sinds gisterenavond woensdag is zwemplezier opnieuw mogelijk. Het defect werd in de loop van maandagavond vastgesteld. Normaal gezien zou het zwembad tegen dinsdagavond opnieuw opengaan, maar dat was niet het geval. De herstelling aan de chloorinstallatie was nog niet af en dat betekende dat het zwembad ook op woensdag zou gesloten zijn. Woensdagavond werd het goede nieuws bekendgemaakt dat zwemplezier opnieuw mogelijk was vanaf 17 uur. Afkoeling voor deze warme temperaturen kan dus opnieuw gevonden worden in het stedelijk zwembad van Ieper. (LBR)