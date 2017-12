Zwembad maakt extra uren vrij voor therapiezwemmen 02u58 0 Ieper Het Ieperse zwembad voorziet extra uren zwemmen voor mensen met een specifieke beperking. Het gaat om 3,5 uur per week voor mensen die speciale zwemtherapie nodig hebben: kinderen en volwassenen met neuromotorische of psychosociale beperkingen. "Zij hebben baat bij speciale behandelingen in water", klinkt het bij de sportdienst.

De voorbije jaren kwamen er bij de stedelijke sportdienst steeds meer inwoners aankloppen met de vraag voor therapiezwemmen. Zo liepen er de voorbije twee jaar bijvoorbeeld achttien doktersbriefjes voor therapiezwemmen binnen. Na wat experimenten is de stad met de therapeuten rond de tafel gaan zitten en zijn er afspraken gemaakt om het zwemmen voor mensen met een beperking beter en ruimer te faciliteren. Deze zwemlessen worden buiten de publieke uren georganiseerd: op woensdag van 13 tot 14 uur, op zaterdagvoormiddag van 8.30 tot 10 uur en op zaterdagnamiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Therapiezwemmen kan in een speciale zwembaan. Deelnemers gebruiken een persoonlijke meerbeurtenkaart die geprogrammeerd wordt op de datums van de privézwemlessen. Lesgevers moeten in het bezit zijn van een erkend diploma in met de juiste specialisatie, zoals bijvoorbeeld kinesitherapie of osteopathie. Therapiezwemmen kan trouwens alleen op doktersvoorschrift. Mensen die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen, kunnen geen privézwemles geven of volgen in het Ieperse zwembad. "De sportdienst van Stad Ieper is intussen heel blij -om samen met de therapeuten mensen met specifieke noden te kunnen helpen", klinkt het nog. (CMW)