Zwembad gesloten 24 juli 2018

Het stedelijk zwembad in Ieper is vandaag dicht door een technisch defect aan een chloorinstallatie. Dat defect werd in de loop van gisterenavond vastgesteld. "De situatie is niet gevaarlijk, maar we willen geen risico's nemen en beslisten om het zwembad te sluiten tot de installatie hersteld is", aldus het stadsbestuur. Die herstelling gebeurt in de loop van vandaag. Normaal gezien gaat het zwembad tegen deze avond opnieuw open. "Stad Ieper doet er alles om dit euvel zo snel mogelijk te verhelpen in deze hete, zonnige tijden", klinkt het nog. (CMW)