Zware brand legt frituur De Gilde volledig in de as Alexander Haezebrouck

26 maart 2019

05u10 0 Ieper In de Brugstraat in Boezinge heeft afgelopen nacht een erg zware brand gewoed in frituur De Gilde. De frituur met achterliggend eetcafé is volledig in de as gelegd. De oorzaak van de zware brand is voorlopig nog onbekend.

“Toen we arriveerden sloegen de vlammen al door het dak”, vertelt majoor Rik Vandekerckhove van de hulpverleningszone Westhoek. “We slaagden erin om het vuur te beperken tot het getroffen gebouw, maar op een gegeven moment is ook het dak naar beneden gekomen door de schade die de vlammen aanrichtten.” Van de frituur met achterliggend eetcafé blijft zo goed als iets meer over. Het hele pand is volledig verwoest door de vlammen. Op het moment van de brand was niemand aanwezig in de frituur, niemand raakte gewond. “Naast de frituur is een leegstaande woning en een schildersbedrijf”, vertelt majoor Vandekerckhove. “Vooral het schildersbedrijf vormde een gevaar omdat daar veel brandbare materialen staan. Gelukkig zijn we erin geslaagd om zowel het schildersbedrijf als de leegstaande woning zo goed als volledig te vrijwaren. Enkel in het schildersbedrijf is wat waterschade door de bluswerken.” Hoe de brand is kunnen ontstaan is voorlopig nog onbekend. Door de zware brand in het centrum van Boezinge was de Brugstraat een lange tijd volledig afgesloten voor het verkeer.