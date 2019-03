Zware brand legt frituur De Gilde en achterliggend café volledig in de as Alexander Haezebrouck

26 maart 2019

22u00 0 Ieper Frituur en café De Gilde In de Brugstraat in Boezinge is maandagnacht volledig uitgebrand. Uitbater Bram Forrez was omstreeks 2.20 uur thuisgekomen toen de brand ontstond, hij kon op tijd ontkomen aan de vlammen. In geen tijd stond het volledige pand in lichterlaaie, alles is verloren gegaan in het inferno.

Uitbater Bram Forrez was maandagnacht rond 2.20 uur thuis gekomen, hij woonde boven de frituur. Kort daarna ontstond de brand. “We werden plots opgeschrikt door een luide knal, precies een ontploffing”, vertelt buurvrouw Charlotte Claeys. “Kort daarna kwam Bram bonken op de deur om te zeggen dat we naar buiten moesten komen omdat het aan het branden was.” In geen tijd stond de frituur en het achterliggend cafégedeelte in lichterlaaie. “Toen we arriveerden sloegen de vlammen al door het dak”, vertelt majoor Rik Vandekerckhove van de hulpverleningszone Westhoek. “We slaagden erin om het vuur te beperken tot het getroffen gebouw, maar op een gegeven moment is ook het dak naar beneden gekomen door de schade die de vlammen aanrichtten.” Van de frituur met achterliggend eetcafé blijft zo goed als iets meer over. Het hele pand is volledig verwoest door de vlammen.” Uitbater Bram Forrez verkeerde in shock, hij werd uit voorzorg afgevoerd naar de spoeddienst van het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper. dinsdagmorgen kon hij het ziekenhuis alweer verlaten. Naast de frituur is een leegstaande woning en schildersbedrijf Gerdy’s. “Vooral het schildersbedrijf vormde een gevaar omdat daar nogal wat brandbaar materiaal in staat”, zegt majoor Vandekerkchove. “We hebben kunnen voorkomen dat het vuur niet is kunnen overslaan.” Hoe de brand precies is kunnen ontstaan is nog onduidelijk. Een deskundige van het parket kwam ter plaatse, die oordeelde dat de oorzaak accidenteel was. Niemand raakte gewond, de kat des huizes werd opgevangen bij buren.

Frituur stond sinds januari over te nemen

Uitbater Bram Forrez was van plan om de frituur over te laten nadat hij zelf een nieuwe uitdaging had gevonden in Hostellerie Kemmelberg in Heuvelland. De zaak stond over te nemen aan 50.000 euro, net dinsdag had Bram afgesproken met een kandidaat overnemer. Het pand van Frituur De Gilde is eigendom van brouwerij Het Sas in Boezinge, maar Bram had heel veel geïnvesteerd in het pand. Bram Forrez nam het café in het voorjaar van 2016 over en verbouwde het tot een frituur die in juni 2016 opende. Omdat de zaken toch niet draaiden zoals het zou moeten, besloot Bram na drie jaar om de zaak over te laten. Eerst was hij van plan om rond te trekken met een food truck, maar kreeg toen een aanbod van het viersterrenhotel Hostellerie Kemmelberg in Heuvelland. Van zodra de frituur overgenomen was, zou Bram beginnen in de Hostellerie. Door de brand kan Bram nu uitzonderlijk toch vroeger dan gepland beginnen het viersterrenrestaurant.