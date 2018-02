Zussen in kapsalon decor voor toneelstuk 13 februari 2018

Momenteel is het toneelgezelschap Corneelkring Brielen volop bezig met de voorbereidingen van hun stuk 'Aan het eind van de aspergetijd' van Frank Houtappels.





"Het stuk speelt zich ergens in Vlaanderen af. In een kapsalon komt het tot een reünie van drie zussen. De jongste zus is actrice en woont in Amsterdam. Ze komt op bezoek. Een van haar zussen runt het kapsalon, samen met haar afgestudeerde dochter. De tweede zus is getrouwd met een huisdokter. De reünie en flink wat drank maken veel los...", aldus de Corneelkring. De rollen worden gespeeld door Annelore Coffyn, Greet, Katrien en Kris Vanderstichele. Regisseur van dienst is Gino Debeyne. De speeldata zijn zaterdag 24, dinsdag 27 en woensdag 28 februari telkens om 20 uur. Ook op vrijdag 2 en zaterdag 3 maart vindt een voorstelling plaats, eveneens om 20 uur. Op zondag 4 maart is er een matinee om 11 uur. Die laatste voorstelling kost 12 euro, aperitief inbegrepen. Voor de andere voorstellingen kost een kaart 9 euro. Tickets zijn beschikbaar via corneelkring-brielen.be, telefonisch reserveren kan op nummer 0476/255073. Al de voorstellingen vinden plaats in CC Den Briel, Brielenstraat 3 in Brielen. "Voor vier van de zes voorstellingen zijn er extra zitjes bijgekomen", klinkt het nog. (CMW)