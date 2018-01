Zonta schenkt 6.700 euro aan diverse projecten 30 januari 2018

02u34 0

De Damesserviceclub Zonta uit Ieper heeft voor 6700 euro aan projecten gesponsord. Het Steunwiel uit Ieper, Het Vlot, vzw Matthijs, VOT, vzw De Wervel, de dorpsdienst Nestor, deMoeders voor Vrede en de initiatiefnemers van het Kerstfeest voor eenzamen uit Poperinge verdelen de koek. Ze werden allemaal uitgenodigd om hun cheque in ontvangst te nemen, iets waar ze uiteraard graag op in gingen. Op de foto bemerken we de afgevaardigden van de diverse verenigingen samen met de initiatiefnemers.





(EFW)