Zonnebeekse schepen kiest voor Ieper MICHIEL DESCHEEMAEKER (26) LAAT LOKALE N-VA GEHAVEND ACHTER ERIK DE BLOCK

25 april 2018

02u31 0 Ieper Schepen Michiel Descheemaeker (26) zal niet op de Zonnebeekse N-VA-lijst staan. Hij verhuist naar Ieper en krijgt daar een plaats op de lijst. Dat die beslissing iets te maken heeft met het eindeloze geruzie en gebekvecht binnen de Zonnebeekse N-VA, ontkent hij. "Mijn vertrek heeft daar niets mee te maken. Ik wil liever in een stad wonen."

De Ieperse afdeling van N-VA koos enkele maanden geleden met schepen Eva Ryde (33) voor een jonge lijststrekker. Met advocaat Michiel Descheemaeker, die voor een advocatenkantoor in Kortrijk werkt, krijgt de plaatselijke afdeling van de partij van Bart De Wever er nu nog een andere jonge kracht bij. Descheemaekers beslissing is niet echt een grote verrassing, want de afgelopen maanden deden de geruchten over een vertrek naar Ieper al de ronde. "Ik ben op een leeftijd gekomen om keuzes te maken", aldus de schepen. "Ik ga liever in een stad wonen. Ieper is een mooie stad en ik blijf toch dicht bij mijn familie wonen. Ieper en Zonnebeke hebben dezelfde karakteristieken." Daar komt nog bij dat het de laatste maanden rommelde binnen de Zonnebeekse N-VA. Schepen Descheemaeker, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Leefmilieu, Milieu en Wonen, stond al bij het begin van zijn mandaat op zijn strepen. Het was vaak hard tegen hard. Er was bovendien niet alleen onenigheid met zijn partijgenoten schepenen Luk Hoflack en Marie Debucquoy, maar ook en vooral met gemeentesecretaris Francis Claeys. Het geruzie werd zo erg dat de plaatselijke N-VA-afdeling door het nationale partijbestuur werd geschorst. Schepen Debucquoy stapte daarna uit N-VA in en ging onafhankelijk zetelen. Eerste schepen Hoflack koos voor het nieuw kartel InSamenSpraak en wordt daar lijsttrekker. De Zonnebeekse N-VA heeft er dus heel wat kleerscheuren aan overgehouden.





'Geen moeilijke mens'

Descheemaeker verhuist nu naar Ieper. Verlaat hij een zinkend schip? Of geeft hij het op? "Ik heb bewezen dat ik niet bang ben van de strijd", aldus de schepen. "Mijn vertrek heeft daar echt niks mee te maken. Ik bepaal mijn eigen agenda. Trouwens, sinds de gemeentesecretaris weg is, verloopt het wekelijks schepencollege in een heel aangename sfeer. De burgemeester vertelt dat ook aan iedereen die het wil horen." De jonge schepen werd door meerdere leden van het gemeentebestuur als 'een moeilijke mens' beschreven. "Ik ben heel goed op de hoogte van de situatie in Zonnebeke", aldus Iepers N-VA-voorzitter Bernard Van Isacker. "Er zijn aan heel dat verhaal twee kanten. Er is meer aan de hand. Michiel ken ik al lang. Dat is geen moeilijke mens. Integendeel. Op bestuurlijk vlak kan men hem ook niks verwijten. En het gemeentepersoneel is over hem heel lovend."