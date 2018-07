Zomerse avondtochten 11 juli 2018

In Ieper kunnen wandelaars en natuurliefhebbers deze zomer nog deelnemen aan drie avondtochten. Op vrijdag 20 juli start om 19 uur aan OC 't Riet in Zillebeke een 8 kilometer lange wandeling langs de Ieperboog, het landschap waar de Eerste Wereldoorlog zich vier jaar lang afspeelde. De wandeling gaat vanuit Zillebeke naar de heuvelkam die het IJzerbekken scheidt van het Leiebekken. Op vrijdag 27 juli vindt een avondwandeling plaats die van start gaat de kerk van Hollebeke. Die wandeling verkent het natuurdomein de Oude Vaart. Na een WO I-krater gaat het naar een minder bekend stuk Palingbeekdomein. Tenslotte kunnen wandelaars op vrijdag 10 augustus om 19 uur starten aan het kerkje van de Brandhoek langs de Poperingseweg in Vlamertinge. Die wandeling doet de Galgebossen aan. De wandelingen zijn gratis voor leden van Natuurpunt, andere wandelaars betalen 3,5 euro of 7 euro per gezin. De organisatoren vragen om stevige wandelschoenen, een verrekijker en drinken mee te nemen. Honden zijn ook welkom, maar dan aan de leiband. De wandeling duurt 2 à 3 uur. (CMW)