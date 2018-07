Zomernocturnes in Bellewaerde 17 juli 2018

Pretpark Bellewaerde blijft deze zomer vijf opeenvolgende zaterdagen open tot 22 uur.





Tijdens de Summer Nocturnes, op 21 en 28 juli en 4, 11 en 18 augustus, is er extra animatie voorzien, met straattheaterartiesten, steltenlopers en zeepbellenblazers. Verder zijn er optredens van Baba Yega en is er een vernieuwde duikshow. De nocturnes worden telkens afgesloten met een spectaculaire vuurshow op het Mexicoplein. Meer info via www.bellewaerde.be





(CMW)