Zombie Cats Bicycle Club viert vijfde verjaardag met drietal rondritten Christophe Maertens

08 maart 2019

18u36 0 Ieper Vijf jaar geleden werd in Ieper de fietsclub Zombie Cats Bicycle Club opgestart. De leden van de club rijden niet op een koersfiets, maar wel op een custom bike en liefst een die zoveel mogelijk opvalt.

De club, die een lokaal heeft langs de Meenseweg in Ieper, werd opgericht door Stefaan Verfaillie en Arnout Debruyne. De Zombie Cats telt ondertussen een elftal leden. Het is geen doelstelling van de Cats om een grote club te worden. Het jongste lid is 20 jaar, terwijl de oudste fietser van de bende 73 jaar telt. Geen enkel van de leden rijdt met eenzelfde fiets. Alles kan: zware kaders, dikke banden of terugtraprem, iedereen bouwt naar eigen goesting en idee. De provincie telt slechts twee dergelijke clubs. In Veurne zijn de West Coast Cruisers te vinden. Er wordt wel samen gereden met andere clubs uit België, maar ook uit Nederland, Frankrijk, Duitsland of zelfs uit Italië en Zweden. De ritten variëren van een 25tal km tot ruim 55 km. De vijfde verjaardag wordt gevierd met een drietal ritten. De eerste rit vindt plaats op zondag 17 maart en doet de Kemmelberg, Rodeberg en Zwarteberg in Heuvelland aan.

Er wordt gestart om 13u op de markt van Ieper ter hoogte van café Les Halles. Iedereen met een beachcruiser of custom bike is welkom!(