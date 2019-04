Zoekactie naar mogelijke drenkeling levert niks op VHS

17 april 2019

18u03 6

De brandweer rukte woensdagvoormiddag iets over tien uur uit naar de Tulpenlaan in Ieper. Een passant had er iemand met een fiets opgemerkt en vond diezelfde fiets even later achtergelaten aan de Komensevaart. De passant dacht dat er mogelijk iemand in het water was terechtgekomen en sloeg daarom alarm. In de buurt werd een zoekactie gehouden, zowel in als naast het water. Een mogelijke vermiste werd niet aangetroffen.