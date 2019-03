Zoë viert 101ste verjaardag Christophe Maertens

11 maart 2019

15u39 0

Ieper Op 9 maart blies Zoë Vandevelde 101 kaarsjes uit. Het kranig oudje verblijft al tien jaar in het rusthuis Wieltjesgracht in Ieper. Net als vorig jaar organiseerde haar dochter Noëlla een actie om haar moeder verjaardagskaartjes te sturen.

Zoë werd geboren in het laatste jaar van WO I in Roesbrugge-Haringe. Ze was de oudste van vijf meisjes. Ondertussen zijn enkel nog Zoë en Marie-Therèse in leven. De jeugd van Zoë verliep deels in Brussel. Haar vader was daar werkzaam aan de spoorwegen. Later werd de man stationschef in Ieper en keerde Zoë naar onze contreien terug. In 1937 leerde ze haar man Eduward Desmedt kennen, die in 2006 overleed. Het gezin kreeg vijf kinderen, waarvan een zoon al op heel jonge leeftijd stierf. Het gezin verhuisde naar het voormalig politiekantoor in de Korte Torhoutstraat in Ieper, waar Eduward als conciërge en gevangenisbewaker aan de slag ging.

“Vorig jaar vierde mijn moeder haar eeuwfeest”, vertelt dochter Noëlla. “Ze zag er tegenop om 100 jaar te worden. Om haar op te vrolijken, lanceerde ik een oproep om massaal kaartjes te sturen. We hebben toen heel veel kaartjes gekregen, zelfs vanuit Australië en Zuid-Afrika. Ik had vrienden die zich bezighielden met WO I en zij konden veel mensen bereiken in het buitenland.” Ondertussen voelt Zoë zich alweer stukken beter. “Ik deed opnieuw een oproep om kaartjes op te sturen, maar op een veel kleinere schaal. Mijn moeder wordt immers beter en beter. Ze was wat hardhorig, maar met hulp van nieuwe hoorapparaten, is dat probleem grotendeels van de baan. Nu nog een nieuwe bril en ze is weer helemaal jong”, lacht Noëlla.

Naast vier kinderen, heeft Zoë negen kleinkinderen en dertien achterkleinkinderen.