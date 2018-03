Zoë in de wolken: meer dan 400 kaartjes voor 100ste verjaardag 17 maart 2018

02u26 0 Ieper De 100-jarige Zoë Vandevelde uit Ieper heeft al meer dan 400 kaartjes van over heel de wereld gekregen. Zelfs acteurs van de tv-reeksen Familie en F.C. De Kampioenen stuurden haar een kaartje. Het was dochter Noëlla Desmedt (65) die via Facebook een oproep lanceerde.

Zoë Vandevelde verblijft in woonzorgcentrum Huize Wieltjesgracht in Ieper en vierde daar onlangs haar 100ste verjaardag. "Omdat mijn ma wat down was, vatte ik het idee op om haar te verrassen voor haar verjaardag. Ik lanceerde een oproep op Facebook om haar kaartjes te sturen. Via een vriendin van mij, die met WOI bezig is, belandde de oproep bij haar kennissen in het buitenland. Tot mijn moeders verbazing zaten er kaartjes bij uit Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Egypte, Amerika en Groot-Brittannië. Via iemand anders kregen we dan ook kaartjes van de acteurs van Familie en van F.C. De Kampioenen. Mijn moeder begreep er echt geen snars van, maar ze was echt in de wolken." Ook na de verjaardag van Zoë bleven de kaartjes toestromen. "Op de dag zelf stond de teller op 370, terwijl er nu al meer dan 400 zijn. Ik ben wel gestopt met tellen."





In de genen

Zoë verblijft al meer dan tien jaar in het rusthuis. "Rond haar 90ste verjaardag moest ze enkele operaties ondergaan en daarna kwam ze naar hier", aldus haar dochter. "Een paar jaar geleden moest ze opnieuw onder het mes. Toen dachten we eigenlijk dat het voorbij was, maar kijk, ze leeft nog. Het zit wellicht een beetje in de genen, want haar oom werd 107 en was zelfs een tijdje de oudste man van het land." (CMW)