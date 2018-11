Zó druk aan nieuw tankstation dat politie verkeer regelt 17 november 2018

02u24 0

Wie gisteren wilde tanken aan het gloednieuwe DATS-benzinestation langs de Rijselseweg in Ieper, had daar wel wat geduld voor nodig. Bij de opening van het station werd een korting gegeven van 20 cent per liter op de officiële brandstofprijs. De klanten kregen ook een gadget. Volgende week tot en met 22 november blijft de korting van 20 cent per liter van kracht. Gisteren was de actie zo succesvol dat zelfs de politie ter plaatse moest komen om het verkeer te regelen. (CMW)