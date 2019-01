Zillebeke vanaf 21 januari moeilijk bereikbaar wegens rioleringswerken Christophe Maertens

18 januari 2019

11u53 0 Ieper In Zillebeke-dorp beginnen op maandag 21 januari grote rioleringswerken. Daarmee komen de werken in de Ieperse deelgemeente in een nieuwe fase.

“In Zillebeke worden nieuwe rioleringen aangelegd en de stad maakt van die gelegenheid gebruik om Zillebeke een opknapbeurt te geven. Er komen nieuwe straten, voetpaden, parkeerplaatsen, straatlichten, straatmeubilair en een kunstwerk. De werken worden in fasen uitgevoerd”, klinkt het bij de stad Ieper.

Ondertussen is de Blauwepoortstraat heraangelegd en in de Wervikstraat worden het wegdek, de fietspaden en de voetpaden afgewerkt. Als het weer het toelaat, gaat de straat eind volgende maand of begin maart weer open. Maandag 21 januari beginnen rioleringswerken in het dorp, tussen de Seelbachstraat en het kruispunt Zillebeke-dorp met de Blauwepoortstraat en de Wervikstraat. Dat betekent dus dat het dorp moeilijk bereikbaar zal zijn en dat verkeer zal moeten omrijden.

Na de werken in Zillebeke-dorp gaan we de Pastoriestraat aanpakken. Daarna volgen de Maaldestedestraat tussen Wulvestraat en Seelbachdreef, de Wervikstraat tussen Zandvoordestraat en Spoorwegbeek en de Zandvoordestraat. De werken zouden in het voorjaar van 2020 volledig moeten klaar zijn.