Zillebeke krijgt eerste ondergrondse glasbol op Iepers grondgebied Christophe Maertens

05 maart 2019

09u38 0 Ieper De gemeente Zillebeke krijgt als eerste gemeente in Ieper een ondergrondse glasbol. Later komen er ook op andere plaatsen in de stad ondergrondse glasbollen.

De glasbol komt in de Wervikstraat, net aan het kruispunt met Zillebeke-dorp. De ondergrondse glasbol krijgt twee inwerpzuilen, een voor gekleurd glas en een voor wit glas. Volgens het stadsbestuur leert de ervaring in andere gemeenten dat ondergrondse glasbollen minder lawaaierig zijn, mooier ogen en minder sluikstorters aantrekken.

Later wil het stadsbestuur nog andere ondergrondse glasbollen plaatsen in de stad, zoals op de wijk De Vloei in Ieper. In Ieper mag je alleen tussen 8 en 20 uur glas in de glasbol gooien om geluidsoverlast beperkt te houden.