Zillebeke kiest Amerikaans kunstenaar voor dorpskunstwerk 19 mei 2018

In Zillebeke koos een groep inwoners de kunstenaar Brody Neuenschwander voor het maken van het dorpskunstwerk.

"Sinds het najaar van 2016 loopt in ons dorp een traject over hedendaagse beeldende kunst", aldus schepen Jef Verschoore (CD&V). "De dorpelingen mochten kiezen wat ze het liefste wilden in de gemeente. Dat is eerder gebeurd in de Sint-Pieterswijk, wat leidde tot de realisatie van de Hemelpoort van Honoré d'O. Aanleiding in Zillebeke is de dorpskernvernieuwing." July Vanoplynes (39) en haar man Jurgen waren onmiddellijk enthousiast toen ze over het opzet hoorden. "Ik ben zelf kunstenares en heb hier erg graag aan meegewerkt. Samen met de andere mensen van de groep werd nagedacht over wat we zouden kunnen doen en over een kunstenaar." De inwoners kwamen terecht bij Brody Neuenschwander, een kalligraaf en tekstkunstenaar die is geboren in Houston (USA), maar woont en werkt in Brugge. De artiest werkte samen met de groep een paviljoen uit, dat ter hoogte van de kerk komt. Inwoners van Zillebeke kunnen nog teksten insturen die kunnen gebruikt worden in het werk. De uitgekozen teksten, die naar Zillebeke moeten verwijzen, worden gelaserd in inox en zullen gedeeltelijk leesbaar zijn. Teksten, die uit een paar zinnen bestaan, kunnen worden gestuurd naar alexander.declercq@ieper.be





(CMW)