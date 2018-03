Zijn eikenbomen oorzaak van barsten in zijgevel? 14 maart 2018

02u33 0 Ieper In de zijgevel van de woning van een bewoner uit de Sint-Omerstraat in Ieper zijn barsten te zien. Leo Tiberghein (62) zegt dat de oorzaak daarvan bij de eikenbomen voor zijn huis ligt. Volgens schepen De Roo is dat echter niet zeker en moet onderzoek dat nog uitwijzen.

Tiberghein woont pal op de grens met een groene zone en dat was lang geen probleem. "Drie jaar geleden, tijdens de lange droge zomer, kwamen er plots barsten in mijn gevel", aldus de zestiger. "Het begon met een barst in de buitenmuur, maar ook mijn woonkamer en mijn terras kregen het te verduren."





De man schakelde zijn verzekeraar in, die toevallig dezelfde is als die van de stad Ieper. "Eerst moest ik een stelling bouwen, wat ik ook deed en wat mij 6.000 euro kostte. Later kreeg ik te horen dat die stelling eigenlijk niet nodig was." Leo is ervan overtuigd dat de eikenbomen de oorzaak van alle ellende zijn. "Trouwens mijn buren kampten met gelijkaardige problemen en zij kregen gelijk. Het onderzoek daar wees uit dat de bomen de oorzaak van alle ellende waren." Ondertussen nam Leo een advocaat onder de arm. "Ik hoop dat er hier binnenkort een oplossing uit de bus komt, want dit blijft maar aanslepen en het kostte mij al handenvol geld."





"Er loopt een gerechtelijke procedure en ik kan daar moeilijk commentaar op geven", aldus schepen van Openbare Werken Stephaan De Roo (CD&V). "Het is een zaak van de verzekering. Die heeft al een sleuf laten maken, maar blijkbaar lopen die wortels er niet door. De experten gaan moeten uitmaken wat de oorzaak is." (CMW)