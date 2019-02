Ziekenhuiswinkeltje ‘’t één & ’t ander’ in nieuw jasje dankzij Warmste Week Christophe Maertens

22 februari 2019

17u04 0 Ieper De ziekenhuiswinkel van ziekenhuis Heilig Hart in Ieper heeft een opknapbeurt gekregen. De werken gebeurden met de opbrengst van negen acties tijdens De Warmste Week.

De winkel ‘’t een & ’t ander’ bestaat al acht jaar en ligt net buiten de muren van het psychiatrisch ziekenhuis, op de Poperingseweg in Ieper. “Het is eigenlijk meer een project dan een gewone winkel”, legt Bruno Libbrecht, diensthoofd van Ergotherapeutisch Centrum 2, uit. “De producten die we verkopen, vooral geschenken, zijn handgemaakt en worden vervaardigd door mensen die bij ons in het ziekenhuis verblijven. De spulletjes worden gemaakt in de werkateliers van de ergotherapie.”

Ook de mensen die in de winkel aan het werk zijn, verblijven in het hospitaal. Door aan de slag te gaan, oefenen ze hun vaardigheden die van nut kunnen zijn als ze weer in de maatschappij stappen. “Het is een winkel met een boodschap. Hier verblijven patiënten die kampen met persoonlijkheidsstoornissen, depressies of een alcoholverslaving. Ook die mensen hebben hun sterke kanten en die gebruiken we hier.”

Renovatie

Dankzij negen acties tijdens de voorbije Warmste Week werd 9.822 euro ingezameld. Voorbeelden zijn de verkoop van koekjes en het verzamelen van oude metalen. “Met het geld hebben we onze winkel opgeknapt. Zo hebben we een muur verwijderd, de toonbank en de kassa verplaatst en schilderwerken uitgevoerd. De winkel bleef twee gesloten tijdens de opknapwerken. Ook bij de renovatie werden patiënten ingeschakeld”, gaat Libbrecht verder. “De rest van het geld gaan we investeren in onze ateliers. Zo willen we een naaimachine kopen om draagtassen te maken.”

De klanten zijn vaak ziekenhuispersoneel, bezoekers maar ook buurtbewoners. De winkel is open van dinsdag tot en met vrijdag tussen 13.30 en 17.30 uur. Aan de winkel is ook een fietsenatelier verbonden, maar die bevindt zich niet in de winkel, maar in het ziekenhuis. Iedereen kan er terecht voor het onderhoud en herstel van zijn tweewieler.