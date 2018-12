Ziehier: Ieperse lantaarnpaal in Nieuw-Zeeland Christophe Maertens

20 december 2018

10u57 0 Ieper Al enkele jaren staat er een Ieperse verlichtingspaal in de stad Christchurch in Nieuw-Zeeland, maar nu pas heeft de stad ook een foto ontvangen van enkele toeristen. Ieper schonk de lantaarnpaal na de twee aardbevingen die Christchurch troffen in 2010 en 2011.

De stad Ieper kreeg vier jaar geleden de vraag van de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch om mee te werken aan het project ‘Solidarity Grid’, een internationaal project met lantaarnpalen. Want Christchurch werd in 2010 en 2011 getroffen door twee zware aardbevingen. Voor de heropbouw zocht de stad nog lantaarnpalen. De Nieuw-Zeelandse overheid klopte daarvoor aan bij verschillende steden waarmee de stad verbroederd was of een connectie mee had. “In het geval van Ieper was die connectie de Eerste Wereldoorlog”, aldus de stad Ieper. “Ook onze stad werd tijdens die oorlog tot een ruïne herleid. Schepen Jef Verschoore kreeg van de toenmalige ambassadeur van Nieuw Zeeland, Paula Wilson, de vraag of ook Ieper een lantaarnpaal wilde schenken, als teken van onderlinge solidariteit. De straatlantaarn zou een prominente plaats krijgen in een hoofdstraat van Christchurch. Onze technische dienst zocht uit welke paal het beste in Nieuw-Zeeland zou passen. Het voorstel was om te opteren voor het type dat gebruikt wordt op onze Veemarkt. Eind 2015 vertrok de Ieperse paal uiteindelijk richting Christchurch. De paal werd in april 2016 in een van de hoofdstraten gemonteerd.”

