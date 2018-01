Ziehier Bellewaerde Aquapark MAQUETTE VOORGESTELD TIJDENS EERSTE SPADESTEEK ERIK DE BLOCK

20 januari 2018

02u45 0 Ieper Binnen twee weken start de bouw van het Bellewaerde Aquapark, dat volgend voorjaar de deuren opent. In het park zal je onder meer een vliegend schip en een waterval vinden. Blikvanger wordt een toren met glijbanen. Er komt ook een wellnessgedeelte en een ligweide. Een ticket zal zo'n 20 euro kosten.

De opening van het Bellewaerde Aquapark is voor volgend voorjaar. Hoofdaannemer is Monument Vandekerckhove uit Ingelmunster. "We hebben een traditie van speciale bouwwerken en een 'specialleke' zit in ons DNA", zeggen gedelegeerd bestuurders Pieter De Poorter en Willy Van Noten. "Het architectenbureau kennen we ook al heel lang." Bellewaerde investeert maar liefst 17 miljoen, meteen de grootste investering die het pretpark ooit deed. "We zijn onze aandeelhouders dankbaar", aldus Stefaan Lemey, directeur van Bellewaerde. De nieuwbouw zal een grondoppervlakte van 4.300 vierkante meter hebben. Daarvan is 2.900 vierkante meter belevingsoppervlakte.





Unieke toren

Orfee Barthier, zaakvoerder van LD-architecten, stelde gisteren de maquette voor. "Er komt onder meer een cafetaria, een restaurant, een natuurlijke omgeving met rotsen, een vliegend schip, een waterval en andere waterelementen", vertelt ze. "Er komt ook een deel wellness, met onder meer whirlpools. Buiten zal er een ligweide zijn. Uiteraard zal er ook veel groen zijn. Kortom, beleving in overvloed voor kinderen én volwassenen." Blikvanger op de hoek van de nieuwbouw wordt een toren met verschillende glijbanen. "Een vrij uniek ontwerp waarover we nog niet kunnen en willen communiceren", aldus Lemay. De inkom wordt voorzien tegenover de inkom van het park. Het Aquapark zal een houten gevel hebben en er komt een groene talud vooraan langs de drukke Meenseweg.





Géén buitenbad

De provincie heeft de bouwvergunning al afgeleverd. Momenteel loopt het wettelijk verplichte archeologisch onderzoek. Dat kost de bouwheer een pak geld. "Daardoor waren we genoodzaakt om het buitenbad te schrappen", zegt directeur Stefaan Lemay. Er is ook aandacht voor het milieu. Zo zal een speciaal systeem water recupereren om het waterverbruik te beperken.





En een hotel?

De grote investering leidt ook tot nieuwe tewerkstelling. "We rekenen op tien voltijdse jobs voor ons Aquapark", zegt Lemey. "Op piekdagen zullen er zelfs bijna twintig personeelsleden aan de slag zijn." Bellewaerde heeft vorig jaar trouwens bijna 800.000 bezoekers over de vloer gekregen. Wat een kleine stijging is in vergelijking met 2016. Het pretpark blijft een succesverhaal. "Voor het Aquapark mikken we op meer dan 200.000 bezoekers per jaar", aldus Lemey. De investeringen lijken te werken. Wie weet wordt de volgende stap een hotel? "Er is nog grond beschikbaar, maar meer zeg ik niet", lacht de directeur.