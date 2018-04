Zeven slachtoffers uit WOI herbegraven 19 april 2018

02u35 0 Ieper Op het New Irish Farm Cemetery in Sint-Jan (Ieper) vond gisteren een herbegrafenis plaats van zeven oorlogsslachtoffers, onder wie ook Captain Henry John Innes Walker. De Nieuw-Zeelander vocht bij het Royal Warwickshire Regiment van het Britse Leger.

Tijdens een gepland archeologisch onderzoek aan de Westkant van Sint-Juliaan in april 2016 werden menselijke resten en voorwerpen teruggevonden uit de Eerste Wereldoorlog. Op basis van de gevonden artefacten kon Captain Henry John Walker worden geïdentificeerd. Die officier stierf op 25-jarige leeftijd in de ochtend van 25 april 1915. Deze dag zou later Anzac Day worden genoemd.





Nooit vergeten

De overige zes soldaten zijn onbekend, maar van één soldaat is geweten dat hij tot hetzelfde regiment behoorde als de kapitein. "De Commonwealth War Graves Commission zal tot in de eeuwigheid zorg dragen voor hun graven om ervoor te zorgen dat ze nooit zullen worden vergeten", aldus woordvoerder Louise Dujardin.





(CMW)