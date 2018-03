Zet in mei eens 10.000 stappen 23 maart 2018

In de maand mei nemen 196 gemeenten het tegen elkaar op om zoveel mogelijk stappen te zetten. Ook Ieper doet mee. "Naast het feit dat we dit graag voor de eer doen, is er natuurlijk ook de gezondheidswinst", aldus schepen Marieke Cloet (CD&V). "Ieper zet graag zijn inwoners aan tot bewegen. 10.000 stappen per dag is de doelstelling." De stad zal in het kader van de stappenactie extra bewegingsacties in de kijker plaatsen. "De eerste stap om deel te nemen is een stappenteller aanschaffen. Vanaf april kan je de app op je gsm downloaden. Registreren kan op www.10000stappen.be ." (CMW)