Zes maanden met uitstel voor afhalen geld met gestolen bankkaart Christophe Maertens

20 maart 2019

07u09 0 Ieper De rechter in Ieper veroordeelde een 21-jarige man uit Oostende tot een celstraf van zes maanden met uitstel voor het gebruiken van een gestolen bankkaart. Daarmee haalde hij 600 euro af. Voor de diefstal van de kaart werd hij vrijgesproken.

D.B. werd er in eerste instantie van verdacht samen met een minderjarige een inbraak te hebben gepleegd in het Ieperse KTA. Op 24 augustus drongen er dieven binnen in de school via een raam, dat nog niet hersteld was van een vorige inbraak. De daders gingen ervandoor met een metalen koffertje. Daarin stopte onder meer een bankkaart, 728 euro cashgeld, postzegels, een railpas en een 200-tal maaltijd- en zwemtickets. Met de gestolen bankkaart werd daarop 600 euro afgehaald. Bij dat laatste werd D.B. op camerabeelden herkend. Op de rechtbank gaf hij dat toe, maar de inbraak werd ontkend. Wel gaf hij toe het geld te hebben afgehaald met de gestolen bankkaart. “Mijn vriend zei dat hij de kaart had gevonden”, aldus de jongeman.