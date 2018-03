Zes gewonden bij kop-staartaanrijding 26 maart 2018

Op de Zuiderring in Ieper werden gisterennamiddag zes personen afgevoerd naar het Jan Iepermanziekenhuis na een kop-staartaanrijding.





Omstreeks 17.30 uur wou een auto die in de richting van Ieper reed, rechtsomkeer maken. De BMW die erachter reed stopte, maar de Kia die nog eens daar achter reed, zag het manoeuvre te laat en knalde achterin op de BMW. De brandweer moest twee inzittenden die in de Kia op de achterbank zaten, bevrijden. Zij werden gewond afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeren niet in levensgevaar. De andere vier inzittenden in beide wagens raakten lichtgewond. Door het ongeval was de Zuiderring een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer. (AHK)