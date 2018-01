Zes beklaagden voor rechter na drugsfeiten 02u34 0

De rechter in Ieper buigt zich over een zaak waarin zes mensen zich moeten verantwoorden voor drugsfeiten. Het gaat van bezit tot verkoop van cocaïne, weed en speed. De zaak kwam aan het licht na telefonieonderzoek en huiszoekingen. Eerste verdachte is E.B., een 38-jarige vrouw uit Heuvelland, die wordt verdacht van drugsbezit. Ze is geen onbekende voor het gerecht.Ook haar ex-vriend R.G. (53) staat terecht. Hij wordt beschuldigd van het verkopen van cannabis. Bij een huiszoeking werd weed en een weegschaal gevonden, maar R.G. ontkent. De man trok vaak op met S.P. (35) uit Ieper. Die laatste leeft met een gigantische schuldenberg. Hij zou uit geldnood in totaal 14 kilogram hebben verhandeld. Vierde beklaagde, J.N. (23) uit Ieper, zou 2 kilo marihauna hebben verkocht, terwijl K.R. (32) terechtstaat voor de aankoop van 1,7 kilo weed. Ten slotte is K.S. (24) uit Houthulst al jaren een gebruiker en begon hij uiteindelijk te verkopen. De rechter velt een vonnis op 12 februari. (CMW)