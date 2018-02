Zes beklaagden veroordeeld voor drugsgebruik of -verkoop 13 februari 2018

02u52 0 Ieper De rechter in Ieper heeft zes beklaagden veroordeeld voor drugsfeiten. Het gaat van bezit tot verkoop van cocaïne, weed en speed. Een van hen ziet wegens een verbeurdverklaring liefst 45.000 euro door de neus geboord.

De zaak kwam aan het licht na telefonieonderzoek en huiszoekingen. Eerste beklaagde in de affaire is E.B., een 38-jarige vrouw uit Heuvelland, die werd veroordeeld tot een werkstaf van 100 uur en een geldboete van 8.000 euro, deels met uitstel, voor het bezit van drugs. De vrouw kwam niet voor het eerst in aanraking met het gerecht. Haar voormalige vriend, de 53-jarige R.G. uit Heuvelland, kreeg een jaar cel aangesmeerd en boete van 8.000 euro, deels met uitstel. De man kreeg de straf nadat er bij een huiszoeking cannabis en een precisieweegschaal werd gevonden. G. ontkende tijdens de pleidooien de feiten en hij zei dat hij geen andere mensen die bij het dossier werden genoemd in contact met drugs zou hebben gebracht.





Enorme schuldenberg

De man trok wel vaak op met S.P. (35) uit Ieper. Die laatste bleek in het verleden te zijn afgeperst en leeft met een gigantische schuldenberg. Hij begon met drugs om uit de finaniciële problemen te geraken en zou in totaal 14 kg hebben verhandeld. Hij werd veroordeeld tot 20 maanden celstraf en een boete van 8.000 euro. Ook kijkt hij aan tegen een verbeurdverklaring van 45.000 euro, geld dat hij verdiende met zijn handel. Vierde beklaagde, J.N. (23) uit Ieper, stond terecht voor de verkoop van 2 kg marihuana. De rechtbank gaf de twintiger 10 maanden cel en 8.000 euro boete, deels met uitstel. De man ontkomt aan een verbeurdverklaring, omdat hij in het beklaagdenbankje zat voor verkoop cocaïne, terwijl het in werkelijkheid om weed ging.





Er volgt echter nog een rechtszaak tegen de man. K.R., een dertiger uit Heuvelland, moet 10 maanden naar de gevangenis en kreeg eveneens een boete van een 8.000 euro, de helft met uitstel. R. moest zich verantwoorden na de aankoop van 1,7 kilo weed. Hij gebruikte daarvan zelf een deel en verkocht de rest aan vrienden. Volgens zijn raadsman gebeurde dat echter zonder winst te willen maken.





K.S. (24) uit Houthulst tenslotte is al jaren een gebruiker en hij begon te verkopen om "stoer te doen", aldus zijn advocaat. Hij kreeg 10 maanden cel en een geldboete van 8.000 euro, de helft met uitstel. Ook hij werd een verbeurdverklaring aangerekend, namelijk 15.000 euro. (CMW)