Zaterdag afscheid van verongelukte ex-landbouwer 02 mei 2018

In de Sint-Petrus en Sint-Pauluskerk van Elverdinge wordt komende zaterdag 5 mei afscheid genomen van Gerard Vermeersch (88). De landbouwer op rust kwam zaterdagmiddag om het leven op de hoeve langs de Oude Boezingestraat waar hij al heel wat jaren met zijn echtgenote Yvonne Toucquet genoot van een welverdiend pensioen. Gerard, die sinds tien jaar in een rolstoel zit omwille van een trombose, was buiten in de omgeving van een onbemande tractor die zich plots - om nog onbekende reden -vanzelf in beweging zette. De bejaarde man kon zich niet snel genoeg wegmaken en belandde onder het gevaarte. Naast zijn echtgenote laat hij ook nog vijf kinderen en vijftien kleinkinderen achter. De uitvaartplechtigheid begint om 10.30 uur. (VHS)