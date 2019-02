Zadel Ieperse ruiterijschool behoort voortaan tot permante tentoonstelling Yper Museum Christophe Maertens

13 februari 2019

13u42 0 Ieper De permanente tentoonstelling van het Yper Museum heeft er een collectiestuk bij, namelijk een origineel zadel van de Ieperse ruiterijschool.

Het museum kocht het zadel, dat stamt van rond 1850, vorig jaar. Het moest toen eerst onder handen genomen worden door een restaurateur, maar nu is het te zien in de permanente tentoonstelling. In het zadel staat een kenteken dat bewijst dat het wel degelijk van de Ieperse ruiterijschool afkomstig is. Die school werd in 1853 opgericht door de Belgische regering. Er werden militairen uit heel de wereld opgeleid tot topruiter. In totaal stonden er 366 paarden gestald.

In het Yper Museum zijn al voorwerpen te zien van de Ieperse ruiterijschool. De tentoonstelling toont bijvoorbeeld een pastel van Louise De Hem, waarop de Antwerpenaar Léon Osterrieth te zien is in een uniform.