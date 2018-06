Zaalverantwoordelijken in de bloemetjes 12 juni 2018

De stad Ieper maakt er een gewoonte van om één keer per jaar de zaalverantwoordelijken van de ontmoetingscentra in de bloemetjes te zetten. Het gaat om de mensen die vrijwillig de zalen in de deelgemeenten beheren, verzorgen en verhuren. Als blijk van waardering kregen ze de 17 vrijwilligers van de dienst cultuur een maaltijd aangeboden in het Perron.





(CMW)