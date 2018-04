Zaakvoerder klist dieven zelf 05 april 2018

De zaakvoerder van computerwinkel GSI langs de Rijselseweg is erin geslaagd om zelf twee dieven te klissen die een uur eerder een JBL-box van 140 euro stalen uit de winkel. De dieven, twee Franstalige mannen, leidden een verkoopster af zodat de andere de box kon wegsteken. Omdat de medewerkers geen goed gevoel hadden bij de mannen, gingen zij en de zaakvoerder ze de camerabeelden bekijken. Daarop zagen ze hoe de tweede man de diefstal pleegde. Meteen gingen ze op zoek naar het duo. Het was uiteindelijk de echtgenote van de zaakvoerder die hen kon lokaliseren nadat ze op de uitkijk stond aan het station. Zaakvoerder Stephen Vankemmel ging meteen ter plaatse en belde de politie. Na een identiteitscontrole moesten ze hun tassen leegmaken. Daarin zaten de JBL-box en pluchen beren, vermoedelijk gestolen in speelgoedwinkel Fun.





(AHK)