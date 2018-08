Ypriana blaast Last Post aan voet van kasteel in Schotse hoofdstad 04 augustus 2018

02u27 0 Ieper Een delegatie van de Koninklijke Harmonie Ypriana speelt deze maand The Last Post op de taptoe in het Schotse Edinburgh. Een beeld van de Menenpoort wordt geprojecteerd op het kasteel van Edinburgh.

"De taptoe aan de poorten van het kasteel van Edinburgh is een grote show die jaarlijks 220.000 toeschouwers trekt", weet Klaas Coulembier, voorzitter van Ypriana. "De deelnemers vertegenwoordigen tien verschillende landen uit alle hoeken van de wereld." De taptoe loopt nog tot 25 augustus. "Op vraag van de Vlaamse regering en in samenspraak met de Last Post Association werd beslist dat onze harmonie per week een ploeg van drie muzikanten naar Schotland stuurt. Om het project organisatorisch haalbaar te maken, werd Geert Gombeir aangetrokken als producer."





Volgens de harmonie is het blazen van de Last Post in Schotland door muzikanten die opgroeiden in de schaduw van de Menenpoort een passend eerbetoon aan het dagelijks engagement van de klaroeners van de Last Post Association. "Van bij haar oprichting in 1920 was Ypriana betrokken bij de herdenkingen in Ieper. Tot op vandaag duikt de thematiek weer op bij verschillende soorten optredens. De muzikanten van Ypriana zijn dan ook vereerd dat ze hun stad en haar mooie traditie mogen vertegenwoordigen op een internationaal evenement van deze allure."





"The Last Post is een van de beroemdste ceremonies als herdenking van de oorlog. We zijn trots dat Ypriana hier in Edinburgh het stuk komt brengen", zegt brigadier David Allfrey, producer van de taptoe. (CMW)